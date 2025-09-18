Nepalin nuoret käyttivät pelaajien keskustelualustana tunnettua Discord-sovellusta organisoidakseen laajoja protesteja ja vaikuttaakseen uuden väliaikaishallituksen muodostamiseen.
Nepalin pääkaupungissa Katmandussa tapahtuneissa protesteissa kuoli ainakin 72 ihmistä ja yli 1 300 loukkaantui.
Reutersin mukaan Hami Nepal-liikkeen perustaja ja kärkihahmo on Sudan Gurung. Järjestö hyödynsi Discordia sekä Instagramia kutsuakseen kymmeniä tuhansia nuoria kadulle protestoimaan korruptiota ja somekieltoja vastaan.
Mielenosoitukset kasvoivat lopulta maan vakavammaksi poliittiseksi kriisiksi vuosikymmeniin ja lopulta pakottivat pääministeri K.P Sharmaolin eroamaan.
Tapaus on poikkeuksellinen, koska sosiaalisen median rooli päätöksen teossa oli suuri. ALJazeeran mukaan Nepalin Z-sukupolven mielenosoittajat olivat siirtyneet Discordiin päättämään, kuka johtaisi maata maaliskuuhun asti.
Karki nousi väliaikaiseksi pääministeriksi
Hami Nepal on noussut yllättävksi vallankäyttäjäksi. Järjestön jäsenet kertovat, että he ovat suostutelleet maan presidentin ja armeijan tukemaan entisen korkeimman oikeuden tuomarin Sushila Karkin nimittämistä väliaikaiseksi pääministeriksi.
Karki vannoi virkavalansa 12. syyskuuta. Hänet tunnetaan urastaan korkeimman oikeuden johdossa sekä korruption vastaisesta työstään
– Varmistan, että valta kuuluu kansalle ja tuon jokaisen korruptoituneen poliitikon oikeuden eteen, Gurung sanoi ensimmäisessä lehdistötilaisuudessaan mielenosoituksen jälkeen.
Järjestö on korostanut, ettei aio ottaa itse ministerinsalkkuja, vaan pysyy kansalaisliikkeenä.