Seitsemän kuoli ja useita loukkaantui lumivyöryssä Himalajan vuoristossa.

Seitsemän ihmistä kuoli jäätyään lumivyöryn alle Nepalissa Himalajan vuoristossa, uutisoi muun muassa CNN. Onnettomuus tapahtui maanantaiaamuna 3. marraskuuta Dolakhan piirikunnassa.

Viranomaisten mukaan kuolleiden joukossa on viisi ulkomaalaista, sekä kaksi paikallista opasta. Viisi lumivyörystä selvinnyttä paikallisopasta loukkaantui lievästi.

Ulkomaalaisten kiipeilijöiden kansallisuuksia tai henkilöllisyyksiä ei ole vielä vahvistettu.

12 hengen retkikunta lähti liikkeelle perusleiristään noin tunti ennen onnettomuutta. Ensin uutisoitiin pelastajien löytäneen kolme kuollutta, mutta luku tarkentui myöhemmin.

Pelastushelikopteri yritti laskeutua onnettomuuspaikalle, mutta huonon sään vuoksi laskeutumisyritys peruttiin.

Nepalissa sää on huonontanut viime viikosta alkaen ja vuorilla on raportoitu lumimyrskyjä.

Onnettomuus tapahtui 5 630 metriä korkealla Yalung Ri -nimisellä vuorella. Sitä pidetään aloittelijoille sopivana ja sinne saapuu satoja turisteja kiipeämään vuosittain.