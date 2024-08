Jo satoja kuollut – YK:n ihmisoikeusvaltuutettu vaatii loppua Bangladeshin väkivaltaisuuksille ja mielenosoitusten tukahduttamiselle

Viime kuussa alkaneet opiskelijamielenosoitukset vastustivat alkujaan julkisen sektorin työpaikkojen kiintiöjärjestelmää. Mielenosoitusten on sittemmin katsottu kasvaneen laajemmaksi tyytymättömyyden ilmaukseksi maan pääministerin Sheikh Hasinan itsevaltaista hallintoa kohtaan.

Hasina on ollut vallassa jo 15 vuoden ajan. Tuoreet levottomuudet lukeutuvat hänen valtakautensa pahimpiin.

Hallituksen vastustajia kohti ammuttiin

BBC:n mukaan sekä poliisin että joidenkin hallitsevan puolueen kannattajien on nähty ampuneen hallituksen vastaisia mielenosoittajia kohti. Poliisin kerrotaan käyttäneen lisäksi kyynelkaasua ja kumiluoteja.

Lähes 300 kuollut levottomuuksissa

Türk tähdensi lausunnossaan, että maanantaille on suunniteltu suurmielenosoitusta Dhakaan ja hallitsevan puolueen nuorisiipi on kutsuttu paikalle vastustamaan mielenosoittajia. Türk kertoi olevansa syvästi huolissaan mahdollisista hengenmenetyksistä ja laajemmista tuhoista.

Levottomuuksissa on kuollut viime viikkojen aikana yhteensä lähes 300 ihmistä.

– Vastuuvelvollisuus ihmisoikeusloukkauksista – myös niille, joilla on esimies- ja komentovastuu – on ratkaisevan tärkeää. Kansainvälisen yhteisön on tehtävä selväksi, ettei tällä ratkaisevalla hetkellä esiinny rankaisemattomuutta, Türk painotti.