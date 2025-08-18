Sole Nieminen, 98, toi kolme MM-kultaa Suomeen – iski huiman loppuspurtin

98-vuotias Sole Nieminen toi Suomeen kolme suunnistuksen MM-kultaa viime viikolla Espanjassa järjestetyistä World Master Orienteering Championshipistä. Master-luokan urheilu on vanhemmille ikäluokille yli 35-vuotiaista eteenpäin.

Tapahtuman järjestäjä jakoi sosiaalisessa mediassa videon, jossa näkyy Niemisen upea loppuspurtti ylämäkeen kohti maalia. Suomalaisella oli loppusuoralla runsaasti kannustusta. Nieminen kilpaili Espanjassa naisten 95-vuotiaiden luokassa.

Nieminen on kerännyt vuosien varrella reilusti yli sata SM-mitalia eri ikäluokissa ja MM-mitalejakin on kertynyt useita kymmeniä. Hän otti myös kolme MM-kultaa edellisissä kisoissa Turussa. Kaksissa viime MM-kisoissa ei ole ollut naisten 95-vuotiaiden luokassa muita osanottajia.

Katso alta Sole Niemisen huima loppuspurtti. Jos video ei näy, näet sen tästä linkistä.