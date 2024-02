Kun tyttöystävä oli Suomessa, norjalaishiihtäjä viritti makuuhuoneeseen todellisen yllätyksen

Norjan maastohiihdon taso on kuitenkin tunnetun hurja. Myhr on tätä nykyä 23-vuotias eikä ole vieläkään maailmancupissa debytoinut. Hän on parhaimmillaan sijoittunut Norjan cupin kilpailussa 13:nneksi ja maailmancupin alapuolella olevan Scandinavia-cupin kisassa 22:nneksi.