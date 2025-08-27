Suomi menetti dramaattisesti suunnistuksen EM-viestikullan

Ensimmäisenä maaliin juossut Suomen viestijoukkue on hylätty sprinttisuunnistuksen EM-kilpailuissa Belgiassa.
Suomen joukkue ehti juhlia hetken ajan maalissa Euroopan mestaruutta, mutta ankkuri Maija Sianojan leimaamatta jäänyt rasti pudotti Suomen kokonaan mitaleilta.
Sianoja ei käynyt osuudellaan toiseksi viimeisellä rastilla. Suomen hylkäyksen myötä Norja nousi voittoon, Sveitsi hopealle ja Ruotsi pronssille.
Suomen joukkueessa suunnistivat Sianojan lisäksi Inka Nurminen, Akseli Ruohola, Tuomas Heikkilä.