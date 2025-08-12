Urheilija kuollut World Games -kisoissa

Julkaistu 12.08.2025 08:22

MTV URHEILU – STT

Italialainen suunnistaja Mattia Debertolis on kuollut Kiinan Chengdussa järjestettävässä World Games -urheilutapahtumassa.

Tapahtuman järjestäjät ja Kansainvälinen suunnistusliitto kertoivat tiedotteessaan, että Debertolis löydettiin tajuttomana perjantaina järjestetyssä keskimatkan kilpailussa. Sairaalahoitoa saanut Debertolis kuoli tiistaina 29-vuotiaana.

Seuratasolla ruotsalaista IFK Lidingöä edustanut Debertolis oli mukana heinäkuussa suunnistuksen MM-kilpailuissa Kuopiossa. Hän sijoittui parhaimmillaan 31:nneksi kisojen pitkällä matkalla.

