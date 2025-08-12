Urheilija kuollut World Games -kisoissa

Italialainen suunnistaja Mattia Debertolis on kuollut Kiinan Chengdussa järjestettävässä World Games -urheilutapahtumassa.
Tapahtuman järjestäjät ja Kansainvälinen suunnistusliitto kertoivat tiedotteessaan, että Debertolis löydettiin tajuttomana perjantaina järjestetyssä keskimatkan kilpailussa. Sairaalahoitoa saanut Debertolis kuoli tiistaina 29-vuotiaana.
Seuratasolla ruotsalaista IFK Lidingöä edustanut Debertolis oli mukana heinäkuussa suunnistuksen MM-kilpailuissa Kuopiossa. Hän sijoittui parhaimmillaan 31:nneksi kisojen pitkällä matkalla.