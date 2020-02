Pitäisikö Suomen apteekkitoimintaa uudistaa Ruotsin malliin? – "Suomessa voitaisiin valita parhaat palat ja välttää sudenkuopat"

Siinä, missä kuka tahansa voi perustaa lääkäriaseman ja palkata sinne ammattitaitoista henkilökuntaa, apteekkialalla säätely on tiukempaa: Apteekkien omistamisesta vastaavat alan ammattilaiset, proviisorit.

Apteekkariliiton puheenjohtaja Risto Kanerva mukaan nykyinen käytäntö on koettu tehokkaaksi tavaksi, eikä hänestä uudistamiselle ole tarvetta. Hän huomauttaa, että yksityiset apteekit eivät täydennä julkista lääkejakelua niin kuin esimerkiksi yksityiset lääkäriasemat tekevät julkiselle sairaanhoidolle.

– Nyt, kun apteekki on proviisorien omistama, siellä ammatillinen ja taloudellinen vastuu yhdistyvät. on vastuu sen oman alueen lääkehuollon toimivuudesta, Kanerva perustelee.

Pitäisikö Suomen ottaa Ruotsista mallia?



Päivittäistavarakauppa ryn toimitusjohtaja Kari Luoto on Kanervan kanssa yksimielinen siitä, että lääkkeiden myyntiä tulee säädellä jatkossakin. Hänen mukaansa lääkehuoltoa tulee kuitenkin kohdentaa oikein – aivan kuten muissa Pohjoismaissa on viime vuosina tehty.

Esimerkiksi Ruotsissa apteekit yksityistettiin vuonna 2009, minkä ansiosta apteekkien lukumäärä on lisääntynyt useilla sadoilla.

– Siellä on nähty, että apteekkien lukumäärä kasvanut lähes viidelläsadalla, myös aukiolotunnit ja asiakastyytyväisyys kasvaneet, Luoto listaa ja toteaa, että naapurimaassa asiakastyytyväisyys on 98 prosenttia.

Toimiiko Suomen malli sittenkin paremmin?

Apteekkariliiton Kanerva kuitenkin muistuttaa, että vaikka apteekit yksityistettiinkin Ruotsissa, Suomessa on enemmän apteekkeja kuin länsinaapurissa. Lisäksi suomalaiset apteekit pitävät oviaan pidempään auki kuin ruotsalaiset vastineet.

– Ruotsissa on myöskin jouduttu tinkimään farmaseuttisesta neuvonnasta. Siellä kustannussäästöt haetaan vähentämällä ammattitaitoista henkilökuntaa, se näkyy siellä nyt jo lääkeneuvonnan tason huonontumisena, mihin sikäläinen viranomainen on puuttunut ja on hyvin huolissaan, Kanerva täsmentää.