Soittaja käytännössä haistatteli Bidenille suorassa lähetyksessä jouluaattona – presidentti ei sitä tosin tainnut tajuta

Bidenilta mitä ilmeisimmin meni ohi "let’s go Brandon" -tokaisun viesti. Siitä on nimittäin tullut Bidenin vastustajien taajaan käyttämä huuto. Käytännössä se nimittäin kääntyy muotoon "fuck you Biden" tai "fuck Joe Biden". Näin ollen perheenisä toisin sanoen haistatteli Yhdysvaltain presidentille.