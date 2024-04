Sointu Borg jakoi otoksia remontin keskeltä– kertoi projektista MTV:lle: "Ensiasuntoon on aika vaikeaa päästä kiinni"

Borg jakoi 7. huhtikuuta Instagram-tililleen kuvasarjan, johon on kuvia hänen ja Solosen remonttiprojektista. Postauksen ensimmäisessä kuvassa Borg ja Solonen poseeraavat iloisissa tunnelmissa.

– Rakastan sua. Yritän elää uudessa kodissa vähän siistimmin. Oon sotku-Liisa. Can’t help it. Tai oon kyllä pirun hyvä siivoon ja nautin siitä, mutta samaan tahtiin menee tavarat aina hujan hajan. Onneksi tulee oleen paljon kaappitilaa, mihin tunkee kaikki piiloon, Borg kirjoittaa julkaisussaan.

View this post on Instagram

– Jouduin ihan googlettamaan, että kuka on urakoitsija ja mitä se tekee. Olemme tällä asteella. Siksi olenkin jakanut sitä somessa, hän sanoi.

Aiemmin pariskunta on asunut vuokralla. Borg on kertomansa mukaan kuullut ihmettelyjä siitä, että kyseessä on kaksikon ensimmäinen omistusasunto.