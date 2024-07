Sointu Borg hempeissä otoksissa räppärikultansa Tomi Solosen kanssa – juhlistavat vuosipäivää: "Olet parasta, mitä universumi on minulle tarjoillut"

View this post on Instagram

–Vuosipäivä ja kahdeksas vuosi kimpassa starttasi. Rakastan ja kunnioitan sinua. Kiitos kun saan olla sinun kanssasi rauhaton oma itseni. Olet parasta, mitä universumi on minulle tarjoillut, Borg hempeilee kirjoituksessaan.

– Jouduin ihan googlettamaan, että kuka on urakoitsija ja mitä se tekee. Olemme tällä asteella. Siksi olenkin jakanut sitä somessa, hän sanoi.

Aiemmin pariskunta on asunut vuokralla. Borg on kertomansa mukaan kuullut ihmettelyjä siitä, että kyseessä on kaksikon ensimmäinen omistusasunto.