Sofia Järnefelt toimii Muodin huipulle -kisaajien mentorina – tätä pesti käytännössä tarkoittaa

Lista Järnefeltin meriiteistä on pitkä. Hän on muotibrändi HEDVIGin perustaja ja luova johtaja, jota ennen hän suunnitteli vaatteita Marimekolle. Järnefelt on myös toiminut trendien nostajana kansainväliselle Peclers Paris -trenditoimistolle ja ollut perustamassa nuorten suunnittelijoiden kansainvälistämiseen suunnattua PRE Helsinki -alustaa.