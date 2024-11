Muodin huipulle -voitto on muuttanut Miro Hämäläisen elämän – uralla on uusi suunta

– Nimenomaan pitkiä päiviä ja unettomia öitä, hirveästi siinä on ollut duunia, se loppu varsinkin, ehkä viimeiset 3-4 viikkoa en ehtinyt käymään salilla tai ollut mitään sellaista omaa aikaa tavallaan. Hirveästi vain töitä, mutta nyt se on valmis ja tottakai olen hyvin tyytyväinen, Hämäläinen tunnelmoi MTV Uutisille mallistonsa lanseeraustilaisuudessa.

Ovet muotialalla ovat avautuneet Hämäläiselle hyvin uudella tavalla, vaikka hänellä ennen ohjelmaa olikin jo kokemuksia sekä meriittejä suunnittelijana. Hämäläisen luomukset ovat päätyneet takavuosina muun muassa poptähti Adelen ylle sekä And Just Like That... -sarjaan. Nyt hänen työnsä on entistä vahvemmin rantautunut synnyinmaahan Suomeen.