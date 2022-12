He toimivat tulevan Muodin huipulle -kauden vakiotuomareina!

– Tässä on paljon nuoria lahjakkuuksia mukana, jotka voivat mahdollisesti tehdä läpimurtonsa tämän ohjelman kautta. Se on pitkälti meidän ja vierailevan tuomarin käsissä, että kuka pääsee eteenpäin ja kuka päätyy muodin huipulle, Sykkö sanoo.

– Minä katson [luomuksia] sillä pitkällä kokemuksella, joka minulla on muotitoimittajan työstä ja ylipäätään toimittajan työstä ja puntaroin, onko [luomuksessa] mittasuhteet kohdillaan, onko väriä käytetty taitavasti tai jopa nerokkaasti, miten materiaaleja on yhdistelty ja yritän jopa tarkkailla, mikä työn laatu on, Sykkö luettelee.

– Mielestäni hauskaa on myös se, että aika monilla näistä suunnittelijoista on tietty suunnitteluestetiikka, ja tässä kilpailussa eri tehtävät haastavat heidät astumaan ulos mukavuusalueeltaan. Minusta on tuomarina kiinnostavaa katsella sitä, miten he onnistuvat tekemään jotain aivan muuta, kuin mitä he ovat tottuneet tekemään, Grekov sanoo.