Tämä asia on yllättänyt Sofia Järnefeltin Muodin huipulle -ohjelmassa: "On vaikeaa pysyä etäällä"

Muodin huipulle -ohjelman mentorina toiminut Sofia Järnefelt hyppää tukemaan ja haastamaan kilpailijoita jälleen neljännellä kaudella, joka alkaa keväällä 2024. Hänen tehtävänsä on muun muassa saada suunnittelijat avaamaan ideoitaan sanallisesti.

– Tavoitteeni on, että jokainen pystyisi parhaimpaansa, mutta myös johonkin vielä enemmän. Koen, että pahimpia asioita, mitä voisin heille tehdä, olisi, että taputtaisin vain olalle ja sanoisin, että "kiva, kun teet". Koska se ei vie heitä eteenpäin, ei kehitä, eikä haasta, Järnefelt kertoi MTV Uutisille.

– Olen itse käynyt korkeatasoisen koulutuksen Aalto-yliopistossa, jossa minua on haastettu osoittamalla, että odotetaan enemmän kuin mitä vaaditaan. Uskon siihen tapaan tehdä. Silloin oppii haastamaan ja ylittämään itsensä.

Hän haluaa tehdä haastamisen kuitenkin kannustuksen kautta.

– Kuuntelen, mitä he aikovat tehdä, ja pusken heidät tekemään sen vielä paremmin.

Järnefelt haluaa myös jakaa osallistujille kotimaista ja kansainvälistä, laajaa tietämystään alasta sekä tukea heitä omassa suunnittelijan identiteetissään ja sen rakentamisessa. Tämän kauden suunnittelijoiden joukossa on niin valmistuneita, kouluttautuneita kuin itseoppineita.

– Osa on ompelullisesti taitavia ja toisilla taas on konseptuaalinen suunnittelu jo seuraavalla tasolla. Jokaisen oma etu on, että myös muut pystyvät parhaimpaansa, koska siinä kilpailun taso nousee.

Järnefeltin yllättää joka kerta suunnittelijoiden luovuus. Niin tälläkin kaudella.

– Ja se, miten nopeasti he tarttuvat tehtäviin. Tuntuu, että he eivät mene lukkoon. Tämä on kuitenkin paineistettu tila, ja sitten on vielä aikarajoite.

Kilpailijoista alkaa välittää nopeasti

Ohjelman neljännellä kaudella nähdään tuttuun tapaan juontaja-vakiotuomarina Miisa Grekov sekä toisena tuomarina Sami Sykkö. Kolmannen tuomarin saappaisiin astuu Mert Otsamo.

– Upeaa, että on kolme tuomaria, jotka ovat joka jaksossa. He näkevät yhdessä suunnittelijoiden kehityskaaren. On tärkeää ja olennaista, että tuomareiden joukossa on myös suunnittelija. Tämä on Mertille ympyrän sulkeutuminen, koska hän on lähtenyt tästä kilpailusta, Järnefelt kertoi.

Jo ensimmäisen kauden jälkeen Järnefelt sai kiitosta siitä, että mentorina on joku alan syvistä riveistä: hänen kansainvälinen uransa ja kilometrit alalla nähtiin hyvänä asiana.

Tv-työ on ollut Järnefeltille aivan uutta. Hän on huomannut sen myötä itsestään, että hän alkaa aika nopeasti välittämään kilpailijoista.

– On vaikeaa pysyä siinä mielessä etäällä. Nopeasti alkaa ajattelemaan, että haluaisi jokaisen heistä pärjäävän, ei vain kilpailun tason takia, vaan heidän itsensä takia. Teemme tätä aikamoisessa kuplassa, niin ihmisten välille syntyy nopeasti läheisyyttä, jossa välittää muista eri tavalla. Alan aika nopeasti miettiä suunnittelijoille myös urapolkuja.

Järnefelt on tehnyt aiemmin lähes 10 vuotta laajasti suunnittelutyötä muille, kuten Marimekolle. Lisäksi hän on työskennellyt Pariisissa yritykselle, joka konsultoi maailman johtavia luksusbrändejä. Nyt hän tekee suunnittelutyötä kaikkien näiden vuosien jälkeen hänen ja Taru Lahden HEDVIG-brändin alla.