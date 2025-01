Snookertähdeltä pelottava avautuminen: "En enää välitä"

Englantilainen snookerpelaaja Gary Wilson puhui suoraan hävittyään Shaun Murphylle erin 3–6 Masters-kutsuturnauksen avauskierroksella sunnuntaina.

Viime kaudella kaksi rankingturnausta voittanut Wilson, 39, on kärsinyt kuluvalla sesongilla lukuisia ensimmäisen kierroksen tappioita. Sunnuntai toi uuden luvun tähän listaan.

Häviön jälkeen Wilson avautui siitä, ettei hän oikeastaan edes tuntenut olevansa kilpapöydällä, vaikka pelasi Masters-arvoturnauksessa vasta toista kertaa urallaan.

– Pelini on läpimätää rehellisesti sanottuna. Se ei ole sujunut lainkaan vähään aikaan, ja alan olla niin turhautunut, että voin jopa vitsailla asian suhteen, Wilson kommentoi Eurosportin mukaan.

– Alan olla jopa siinä pisteessä, että en enää välitä, mikä on huolestuttavaa. En saa pelipaikalla enää jännityksen ja adrenaliinin tunnetta, ja se huolestuttaa.

Wilson tunnustaa, että hän käy sisällään taistelua. Toisella puolella on valtava voitonhalu, mutta nyt kuvaan on astunut puoli, joka ei yksinkertaisesti välitä. Asiat ovat menneet hänen mielestään huonompaan suuntaan viimeisen kahden vuoden ajan, turnausvoitoista huolimatta.

– Tuntui, etten välittänyt lainkaan pelata tuolla.

– Tilanne on ollut noin paha jo pitkään. Pelini on läpimätää. Lyöntitekniikkani on läpimätä. Toivon koko ajan jotain, mikä ei ole minun tapaistani.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Gary Wilson (oik.) ei ollut henkisesti läsnä Masters-ottelussa Shaun Murphya vastaan.

Wilson nousi Murphy-ottelussa 0–4-asemista vielä 3–4-tilanteeseen (pistesarjoina muun muassa 92 ja 101), mutta jäi ilman avausvoittoaan Mastersissa.

– Olin areenalla, mutta en nauttinut lainkaan, sillä kaikki on taistelua, Wilson summasi.

Wilson on suomalaisille tuttu nimi, sillä hän pelasi kolme näytösottelua Ronnie O'Sullivania vastaan Tampereelle viime kesänä.