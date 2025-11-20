Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho ei tuomariston näkemystä John Stevensin ulosajosta jakanut.

Kiekko-Espoo oli keskiviikkona Oulun Kärppien vieraana 1–2-tappioasemassa, kun espoolaisten John Stevensin poikittainen maila tärähti Kärppien johtomaalin tehneen Aleksi Antti-Roikon kasvoihin.

Stevens passitettiin ulos ajassa 54.15. Kärpät pääsi isolle viiden minuutin ylivoimalle loppuhetkille.

– En minä nyt ihan vieläkään ole sitä mieltä, että se ihan viiden minuutin jäähy on tuollaisesta sekoilusta ja törmäilystä, Jyrki Aho ilmaisi SM-liigamatsin jälkeen.

Näet ulosajotilanteen ylälaidan videolta.

Kiekko-Espoo-luotsin jatkopuheista saattoi kuulla ivaa.

– Tuomarit tietävät paremmin. He ihan videolta katsoivat, niin kyllähän sen on pakko olla oikein – niin kuin aina kun videolta katsotaan, niin kaikki menee oikein.

Aho tarkensi jatkokysymykseen näkemystään Stevensin tilanteesta.

– Mies tulee sitä päin. Varmasti on maila liian korkealla, mutta ei se nyt sitä koettanut teurastaa.

– Olisi ollut eri asia, jos se olisi oikeasti mennyt ja vetäissyt semmoisen tuommoisen, Aho sanoi näyttäen tööttiä kohti vieressään olleen Kärppien päävalmentaja Petri Karjalaisen kasvoja.

– Sitten siitä kuuluisikin lentää pihalle.

Aho otti kantaa myös joukkueensa maalivahdin Petteri Rimpisen ja Kärppien Patrik Virran saamiin kahden minuutin rangaistuksiin epäurheilijamaisesta käytöksestä. Ne tuomittiin samassa ajassa Stevensin ulosajon kanssa.

– Tuli pientä nahinaa. Nahinahan kuuluu jääkiekkoon myös. Minä en olisi antanut siitä jatkonahinasta kenellekään jäähyjä, mutta kuten sanoin, tuomarit on fiksuja, Aho heitti.

Kärppien Eemil Erholtz osui viiden minuutin ylivoiman aikana ja oululaiset voittivat 3–1.

5:20 Jyrki Aho tuhahti heti ensimmäisessä vastauksessaan – tästä voit katsoa koko lehdistötilaisuuden, jossa loppuhetkistä puhuu myös Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen.