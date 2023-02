Kärpät seuraa yhä markkinoita – ykkösmaalivahdista huolestuttavia uutisia

– Olemme tehneet niitä liikkeitä, mitä tässä on jo tovin ajan suunniteltu. Hienoa, että löysimme Karolus Kaarlehdolle seuran (Timrå IK). Tieksola tuli vähän pidemmän kaavan kautta. Olimme käyneet neuvotteluja Hurricanesin kanssa ja hienoa, että asiat menivät maaliin. Tiedämme hyvin, että minkälainen pelaaja on kyseessä. Kaikki hoitui hyvässä yhteistyössä, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho sanoo MTV Urheilulle.

Tieksola on pelannut tällä kaudella 40 ottelua AHL-seura Chicago Wolvesin riveissä tehoin 4+11=15. Hän edusti Kärppiä vielä viime kaudella.

Matti Raivio/All Over Press

– Nyt katsotaan, että mikä tilanne on. Meillä puolustus on terveenä ja hyökkäyksessä on muutamia loukkaantumisia, mutta näillä näkymin nekin pelaajat ovat palaamassa vielä ennen runkosarjan loppua kehiin. Pitää olla aina perusteltua, jos joukkuetta vahvistetaan. Nämä kaksi hankintaa olivat ihan selkeästi sellaisia, mitä aioimmekin tehdä. Halusimme hyökkäykseen ratkaisuvoimaa ja uskomme, että Tieksola pystyy sitä tarjoamaan. Veskariosastolle Westerholm oli ihan ykkösjuttu ja teimme hänen kanssaan jo jatkoa samalla, Aho perkaa.