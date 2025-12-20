Jääkiekon Liigan kurinpitodelegaatio määräsi KalPan hyökkääjä Jaakko Lantalle väliaikaisen pelikiellon perjantaina pelatun KalPa–KooKoo-ottelun tapahtumien johdosta. Liigan verkkosivujen mukaan Lantta potkaisi kolmannessa erässä KooKoon Jesper Ahlrothia.

Lantta sai ottelussa videotarkistuksen jälkeen 5+20-minuutin rangaistuksen. Tilannehuone katsoi tilanteen, ja päävideotuomari asetti teon kurinpitokäsittelyyn. Päävideotuomarin mukaan potkuliike oli selvä ja tarkoituksellinen ja se osui vastustajaan.

KalPa ja KooKoo kohtaavat jälleen lauantaina, joten pelikielto määrättiin väliaikaisena. Ottelu on molemmille joukkueille viimeinen ennen joulua, joten Lantan joulutauko alkoi etuajassa.