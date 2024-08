Pohjois-Amerikassa viime kaudet torjunut suomalaisveskari palaa SM-liigaan

Samalla SaiPa kertoi, että ykkösvahdiksi hankittu Filip Lindberg on lääkäriarvion mukaan sivussa noin 3–4 kuukautta.

– Olemme reagoineet tilanteeseen, ja on hienoa, että saadaan Oskari paikkaamaan joukkueen maalivahtitilannetta. Oskari on hyvin sijoittuva maalivahti, joka hyödyntää isoa kokoansa erinomaisesti torjumiseen. Oskari omaa erinomaisen mailapelin, mistä todisteena on uran varrelta jo kaksi tehtyä maaliakin, kertoi SaiPan maalivahtivalmentaja Antti Ore.