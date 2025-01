SM-liigassa yksi seura eli sekasorron keskellä – Antti-Jussi Niemeltä painokas puheenvuoro: "Eihän se tapahdu hetkessä!"

Jääkiekon SM-liigassa JYPin tilanne puhututti erityisesti viime kaudella, kun jyväskyläläisseura teki hämmentävän valmentajavaihdoksen. JYP on ollut tälläkin kaudella sarjataulukon häntäpäässä. MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi jakoi painavan puheenvuoron JYPin ”isosta muutoksesta”.

JYP aiheutti kohun viime kaudella, kun se antoi yhtäkkiä potkut seuran päävalmentajana toimineelle Jukka Rautakorvelle ja tämän apurille Ville Niemiselle. JYP oli vielä tuossa vaiheessa menossa pudotuspeleihin.

Sekasorto alkoi ja JYP valahti hännille.

Toinen merkittävä liike tapahtui keväällä, kun JYP palkkasi ruotsalaisen Johan Pennerbornin seuran uudeksi päävalmentajaksi. Pennerbornin alaisuudessa JYPin alkukausi oli tulosten saralla varsin heikko. Vaikutti siltä, että sekasorto vain jatkuu.

Hurrikaanilauma on löytänyt vasta viimeisen kuukauden aikana oikeaa suuntaa ja se on pystynyt napsimaan voittoja.

MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi piti painavan puheenvuoron JYPistä perjantain studio-ottelun yhteydessä.

– Arvostan heidän kärsivällisyyttään, koska alkukausi ei ollut kuitenkaan missään nimessä helppo. He malttoivat ja antoivat Pennerbornin olla päävalmentajana. Onhan tuo, kun lähdet pelaamaan pelipaikatonta jääkiekkoa, minkä he päättivät jossain vaiheessa kuin sähköiskuna… eihän se tapahdu hetkessä! Se on monen vuoden juttu, Niemi toteaa.

