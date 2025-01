"Se oli vähän korni" – Pelicans teki hämmentävän tempun, tähän tiivistyy raju muutos

Jääkiekon SM-liigassa kahden edelliskevään finaalijoukkue Lahden Pelicans kynti syvällä suossa syksyllä. Seura teki lopulta hämmennystä aiheuttaneen tempun, minkä jälkeen suunta on muuttunut.

Kun kauteen lähdettiin, oletusarvo oli se, että kahden edelliskevään finalisti Pelicans jatkaisi huipulla. Näin ei ole kuitenkaan käynyt.

Pelicansin tuloskunto jäi varsin vaisuksi syksyn aikana. Lahtelaisseura teki varsin erikoisen liikkeen runkosarjan puolen välin tuntumassa, kun se julkaisi sosiaalisessa mediassa painokkaan viestin. Siinä joukkueen päävalmentaja Juhamatti Yli-Junnila ja kapteeni Miika Roine puhuivat siitä, miten "lipsumista ei enää katsota läpi sormien".

– Se oli vähän korni silloin, MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi toteaa Pelicansin videosta.

Videon julkaisun jälkeen Pelicans on pystynyt korjaamaan kurssiaan. Sarjasijoitus on hieman parantunut ja syksyllä nähty konttaus on jäänyt historiaa.

Yksi merkittävä tekijä muutoksen takana on ollut tshekkiläisvahti Patrik Bartosak, joka on esiintynyt vakuuttavasti Pelicansin tolppien välissä. Bartosakin tilastoista paljastuu kovia faktoja, mitkä selittävät osaltaan sitä, miksi lahtelaisseura on nyt paremmassa lennossa.

Lisää aiheesta jutun yläreunan videolta, missä MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi käy läpi muun muassa sitä, mikä Pelicansin pelissä on muuttunut.