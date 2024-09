SM-liigaseurasta jo kriisipuhetta – perusasia pahasti levällään: "Se lähtee usein valmentajaa kohden"

– (Oman pään puolustuspeli on) perusasia, mutta se on myös vaikea asia. Se on melkein ykkösasioita, joista kannattaisi lähteä liikkeelle – että ainakin siellä omissa olisi selvää, mitä tehdään. Se oli koko alkusyksyn leimallista. Nyt on kova viikko HPK:lla saada kursittua sitä kasaan.