SM-liigaseuralla huima tähtikaksikko – pitkä taivuttelu tuotti upean tuloksen: "Minulle tehtiin selväksi"

KalPan ulkomaalaishyökkääjät Patrick Curry ja Matyas Kantner ovat olleet elintärkeitä KalPalle tällä kaudella.

Tshekkihyökkääjä Kantner on säkenöinyt Kuopiossa jo kahdella edelliskaudellakin, mutta tällä kaudella meno on vain yltynyt. Isokokoinen ja maaliahne Kantner teki runkosarjassa 59 ottelussa 30 maalia ja 53 tehopistettä.

Tällä kaudella vahvaa tulitukea Kantnerille on antanut ensimmäistä kauttaan KalPassa pelaava Patrick Curry. Vikkelä ja liukas jenkkihyökkääjä teki runkosarjassa 29 täysosumaa ja 60 tehopistettä, mitkä oikeuttivat maali- ja pistepörssin kolmossijaan.

KalPa oli Curryn perässä jo aiemminkin, mutta sai taitavan hyökkääjän riveihinsä vasta täksi kaudeksi. Yhteistyö on heti tuottanut upealla tavalla hedelmää.

– Jatkuvat keskustelut KalPan kanssa olivat avoimia. Minulle tehtiin selväksi, mitä minulta odotetaan ja miten joukkue pelaa. Oli todellakin hyödyllistä, että keskusteluyhteys välillämme oli auki pitkään, Curry toteaa MTV Urheilulle.

– Paikkana tämä on ollut minulle todella hyvä ja pelityylini sopii KalPan pelitapaan hienosti. Pystyin sopeutumaan tänne nopeasti. Saavuin hienoon organisaatioon, ja se on auttanut minua kukoistamaan.

On harvinaista, että kaksi saman joukkueen pelaajaa löytyy maalipörssistä kolmen parhaan joukosta. Kantner ja Curry tekivät runkosarjassa KalPalle yhteensä 59 maalia, mikä kattaa noin 30 prosenttia KalPan koko runkosarjan maaleista.

Viime kaudella KalPa eteni aina pronssipeliin asti, mutta joutui lopulta taipumaan Kärpille. Tällä kaudella KalPa säväytti jo runkosarjassa ja jahtaakin nyt kirkastusta viime kauden nelossijalleen.

Kantner näkee, että ainakin yhdellä osa-alueella KalPa on viime kautta valmiimpi.

– Viime kaudella ongelmamme oli, ettei kaikki ketjumme pystyneet maalintekoon. Nyt molemmat kärkiketjumme ovat tehokkaita, mikä on suuri vahvuus. Curry on todella hyvä pelaaja. Hän on tuonut paljon tehoja meidän hyökkäyspelaamiseemme, Kantner sanoo.

Curryn lento on jatkunut myös pudotuspeleissä. Hän on tehnyt neljässä puolivälieräottelussa tehot 3+1. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kehuu vuolaasti Curryn merkitystä KalPalle.

– Patrick Curry on kyllä ollut kaikin puolin näissä peleissä The Man.

KalPa johtaa Ässiä vastaan pelattavaa puolivälieräsarjaa voitoin 3–1. Joukkueiden viides kohtaaminen pelataan tänään perjantaina.