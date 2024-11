Vaasan Sport: Pelaajasopimus purettu

Kuluvalla sesongilla Huhtamaa on torjunut vain kaksi ottelua lainamiehenä. Yhden TUTOssa ja yhden Joensuun Kiekko-Pojissa.

Vaasan Sportin maalivahtitilanne on tällä hetkellä mielenkiintoinen. Seurasta kerrottiin MTV Urheilulle viikonloppuna, että ykköstorjuja Miroslav Svobodan koko loppukausi on vaarassa loukkaantumisen vuoksi. Toinen joukkueen kärkivahdeista on Niilo Halonen.