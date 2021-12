SM-liigapomo on suuresti huolissaan koronatilanteen luomasta uhkakuvasta – "Se olisi katastrofi"

– Kohta kaksi vuotta on noin 200 000 tapahtuma-alan työntekijää ollut kölin alta vedettynä. Aina on tuntunut, että helpoin ratkaisu on se, että laitetaan kaikki kiinni. Samaan aikaan tämä ala on toiminut edelläkävijänä siinä, kuinka osaamisemme on kehittynyt – oli se sitten rokottamiseen kannustaminen, maskien käyttäminen tai koronapassi, Kallioniemi sanoo.