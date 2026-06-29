Viitasalo sai lievennystä rangaistukseensa.

Jääkiekon liigajoukkue Rauman Lukossa pelaava Nuutti Viitasalo, 27, on tuomittu sakkorangaistukseen rahanpesusta, STT kertoo.

Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan Viitasalo otti vuosina 2020–2021 tililleen rahoja, jotka olivat peräisin kavalluksella saatujen nostureiden myynnistä. Hän myös siirsi rahoja eteenpäin.

Viitasalo on tunnustanut teot.

Tuomiossa sanotaan, että teko on ollut lähinnä nuoruuden ajattelemattomuutta, jota hän katuu.

STT kertoo Viitasalon saaneen lievennystä rangaistukseensa. Viitasalolle tuomittiin 80 päiväsakkoa, joka tekee hänen tuloillaan 7 360 euroa.

Viitasalo on pelannut Suomen maajoukkueessa eli Leijonissa viisi ottelua.

STT ja MTV Uutiset julkaisevat Viitasalon nimen, koska hän on pelannut maajoukkuetasolla ja ammattiurheilijana häntä voidaan pitää esikuvana.