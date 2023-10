Jukka Jalosen suunnitelmissa tapahtunut muutos – Leijonien SM-liigaedustukseen selkeä syy: "Vaikeaa ottaa jatkossa"

Leijonat esiintyy ensi viikolla Tampereella erittäin Liiga-painotteisella remmillä. Kotimaan pääsarjasta on mukana peräti 18 nimeä.

Jukka Jalonen perustelee maajoukkuevalintoja pääkuvan videohaastattelussa!

Jukka Jalosen mukaan Karjala-turnauksen joukkue on vuosien saatossa muovautumassa entistä enemmän kotimaan sarjassa pelaavien pelaajien näyttöpaikaksi. Aiempina vuosina avausturnauksessa on nähty enemmän Euroopan sarjojen pelaajia. Syy murrokselle on selvä.

– Tämä on ainoa turnausaika, kun Liigassa ei pelata pelejä. Jos tässä kohtaa ottaa pääosin Euroopassa pelaavia, niin sitten on vaikeaa ottaa Liigasta jatkossa, vaikka he olisivatkin paikkansa ansainneet. On muutettu suunnitelmia siinä mielessä, että Euroopassa pelaavia suomalaisia tulee mukaan vähän myöhemmin, Jalonen perustelee.

– Esimerkiksi joulukuussa osa joukkueista pelaa turnauksen yhteydessä 1–2 peliä, helmikuussa moni kaksi. Silloin taistellaan myös tärkeistä pudotuspelipaikoista. Halusimme varmistaa sen, että saamme ne pelaajat mukaan, jotka ovat ansainneet paikkansa maajoukkueessa. Ettei menisi siihen, että meillä on helmikuussa todella paljon liigapelaajia tyrkyllä, emmekä voi ottaa silloin kaikkia. Meidän pitää jakaa tätä järkevästi niin, ettei sitten rangaista jotain liigajoukkuetta siitä, että he ovat pelanneet ja pojat ovat pelanneet hyvin.

Jalosen mukaan valinnat ovat positiivinen viesti SM-liigan nykytasosta. Kuudesta maajoukkuedebyyttinsä tekevästä pelaajasta viisi on Liigasta. He ovat Roope Taponen (HIFK), Jesper Mattila (KalPa), Ville Koivunen (Kärpät), Kristian Vesalainen (HIFK), sekä Jukureissa viime kaudella vuoden tulokkaaksi valittu Niko Huuhtanen.

– Hyvin maalinälkäinen, isokokoinen pelaaja. Erittäin hyvä laukaus. Pelaa parhaimmillaan erittäin fyysistä lätkää, pystyy kuitenkin pelaamaan puhtaasti. Sopivan röyhkeä ja vähän ilkeä vastustajalle, Jalonen kuvailee Huuhtasta.

Debytoivan kuusikon täydentää HV71:n Henrik Borgström.

"Muutos on tapahtumassa"

Jalonen näkee maajoukkueen rakenteessa pikku hiljaa käynnistyvän muutoksen.

– Nyt on muutama nuorempi pelaaja mukana ja on muutama muukin vahvasti haarukassa, jotka saattavat tulla seuraaviin tapahtumiin mukaan. Siis sellaisia nuoremman kaartin liigapelaajia, jotka ovat olleet jo omissa seuroissaan avainrooleissa. Kyllä tuossa on muutosta tapahtumassa.

Jalonen ei ole eritysesti ajatellut maajoukkuevalinnoissa jatkumoa, jonka osana hän pestinsä ensi keväänä jättää. Mitään erityistä sisäänajokampanjaa ei ole tarkoitus toteuttaa tämän kauden aikana.

– Ei se (sukupolven vaihdos) mikään itsetarkoitus ole, että jotenkin väkisin runtattaisiin tai väkisin otettaisiin pelaajia mukaan, jotka eivät välttämättä pysty pelaamaan tällä tasolla. Kyllä me haluamme, että pelaaja on riittävän hyvä ja että paikka pitää ansaita. Nuoruus ei ole kriteeri.

Suomen turnauksessa kokemuspankin toista ääripäätä edustavat kaiken maajoukkueessa voittaneet Niklas Friman ja Petteri Lindbohm.

Pelaajilla sanansa sanottavana

Jalosen mukaan EHT-kiertueen joukkueiden rakentamisessa isossa roolissa on pelaajien oma sana. Maajoukkueen johto ottaa huomioon kiekkoilijoiden toiveet siitä, mikä kauden turnauksista on pelaajan näkökulmasta paras osallistumiseen.

– Se on hyvin erilaista, miten pelaajat miettivät. Joku haluaa tulla nyt ja joku vähän myöhemmin. Kukaan ei onneksi ole vielä kieltäytynyt maajoukkueesta, se on erittäin positiivinen asia, että pelaajat haluavat edustaa Suomea ja Leijonia.

Jalonen julkisti maanantaina tällä haavaa uransa viimeisen Karjala-turnauksen joukkueen. Toinen, kuusi vuotta kaikkiaan kestävä pesti päättyy ensi kevään MM-kisoihin.

Mitään erityislatausta ei ole ollut havaittavissa.