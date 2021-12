SM-liiga-ottelun tapaninpäivän jättiyleisö kaatui koronarajoituksiin – seurapomolta ei ymmärrystä toiminnalle: "Järkyttävää aikataulutusta"

Aluehallintovirastot (Avi) päättivät torstaina uusista yleisötapahtumien rajoituksista Pirkanmaalle ja Satakuntaan. Pirkanmaalla yleisötapahtumat kielletään 7. tammikuuta asti, Satakunnassa vuoden loppuun saakka. Rajoituksista ei voi vapautua koronapassilla.

SM-liigassa uudet rajoitukset tarkoittavat sitä, että Ässien tapaninpäivän ottelu TPS:ää vastaan pelataan tyhjälle katsomolle samoin kuin Ilveksen 7. tammikuuta pelattava kotiottelu Ässiä vastaan. Tapaninpäivän ottelu Ilves–HPK puolestaan siirretään tulevaisuuteen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Keskiviikkona SM-liiga-seurat päättivät, että loppuvuoden pelit pelataan rajoituksista huolimatta, vaikka tyhjille katsomoille. Ilveksen tapauksessa tuosta poikettiin.

– Tapaninpäivän peli siirrettiin, kun tämä päätös meni niin lähelle (otteluajankohtaa), Ilveksen toimitusjohtaja Risto Jalo selventää MTV Urheilulle.

Uudessa Nokia Arenassa on huomattavan paljon ravintolatiloja, joista pelejä pystyy seuraamaan. Jalon mukaan vielä ei ole ehditty selvittää, kuinka laajasti nämä tilat voisivat olla käytössä yleisörajoitusten ollessa voimassa.

– Ei ole ravintola-aiheeseen vielä paneuduttu. Siksikin on sula mahdottomuus järjestää ottelutapahtumaa (tapaninpäivänä).

Jalolta ei heru ymmärrystä viranomaisten tekemien päätösten aikataululle.

– Ensin odotellaan 23. päivään Avin päätöksiä. Sitten päätetään, että tapaninpäivänä ei pelata (yleisölle). Järkyttävää aikataulutusta.

Tapaninpäivän ottelun lipunmyynti oli vetänyt huomattavan hyvin, sillä Nokia Arenan yläkatsomoakin oli avattu myyntiin ensimmäistä kertaa avausviikonlopun paikallispelien jälkeen. Jalo myöntää, että siirto harmittaa.

– Näytti siltä, että olisi tullut se 8000 katsojaa, Jalo arvio.

– Se on hyvä yleisöpäivä, ihmisille olisi ollut jotain tarjottavaa. Sillä tavalla harmin paikka, mutta no can do.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ilves tiedottaa, että tapaninpäivän otteluut ostetut ja varatut otteluliput siirtyvät automaattisesti uuteen otteluajankohtaan.

Ilveksen ja Ässien ottelu puolestaan pelataan näillä näkymin tyhjänä kumisevassa Nokia Arenassa. Jalo on aiemmin arvioinut, että tulojen kasvaessa myös seurojen kustannukset kasvavat huomattavasti uuteen areenaan muuton myötä.

Yhden tyhjille katsomoille pelattavan ottelun tappiosummia hän ei tarkasti osaa vielä arvioida.

– Siitä on vähän vaikea sanoa, mitä se on. Mutta viisaampia ollaan, kun sekin on katsottu, paljonko tarvitaan järkkäreitä ja muita. Kai kymmenistä tuhansista puhutaan per tapahtuma.

Kaikkiaan joulukuun alussa tapahtunut muutto uuteen areenaan on miellyttänyt toimitusjohtajaa. Kaikki on tiukasta aikataulusta huolimatta mennyt varsin hyvin. Vielä parempaa on luvassa.

– Se oli kova jumppa, mutta saatiin kelvollinen avausviikonloppu. Pikkuhljaa tulee osaamista käyttää hyviä laitteita, mitä on. Maailmanluokan meininki on ja hienot puitteet, etenkin jääkiekkoon kodikas halli.