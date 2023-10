SM-liigan supertähti vaikeuksissa – huima potentiaali hukataan typerästi: "Mitä ihmeen touhua tämä on?"

Sillä siunaamalla, kun kuulin, että Jori Lehterä siirtyy mestari Tapparasta HIFK:hon , tajusin, että tämä antaa aihetta tarkempaan seurantaan. Ensinnäkin ajattelin, että Lehterän ja hänen suorituksensa kautta käy ilmi, mikä ero on Tapparaa valmentaneen Jussi Tapolan ja HIFK:ta valmentavan Ville Peltosen pelikirjoissa.

Syvennyttyäni nyt tapaus Lehterään on todettava, ettei merkittävintä eroa sitenkään Lehterän pelaamisen kannalta tee pelikirjojen ero, vaan jokin aivan muu.

Lehterä on aloittanut kelvollisesti mutta vain kelvollisesti HIFK:ssa. Kuten muistetaan, Tapparassa hän oli suvereeni, SM-liigan paras pelaajaa 2022-2023.

Tällä hetkellä HIFK:n paidassa Lehterältä on vielä maalitili avaamatta. Hänellä on kasassa 9 peliä ja 7 maalisyöttöä. Pistepörssin sijoitus 53.

Lehterä työhevosena

Elmeri Elo / All Over Press

Ville Peltosen HIFK:ssa Lehterän ensisijainen ongelma on siinä, etteivät hänen ketjukaverinsa Iiro Pakarinen ja Julius Nättinen pelaa riittävästi kiekkoa keskushyökkääjälleen.

Tuolla jäljempänä on videonäytteet siitä, millaista kompurointia Lehterän pelaaminen on, kun hän joutuu luistelemaan Suomen työhevosena ilman pelivälinettä ympäri kaukaloa; ja millaista taidetta pelaaminen on, ikään kuin lämminverisenä, kun kiekko alkaakin käydä maestron lavan kautta.