Jääkiekon SM-liigan kurinpitodelegaatio on asettanut kolme pelaajaa väliaikaiseen pelikieltoon.
Tutkintaan otetuista tapauksista kaikki johtivat pelikieltoon, jonka pituuden kurinpito tutkii tarkemmin lauantain aikana. Illan kierrokselta pelikiellossa ovat HPK:n Cameron Wright, Ilveksen John Nyberg ja Lukon Aarne Intonen.
Nyberg ja Intonen löivät perjantain otteluissaan vastustajaa poikittaisella mailalla pään ja ylävartalon alueelle. Wright puolestaan huitaisi Kärppien Mikael Björkiä kyynärpäällä kasvoihin.
Nyberg ja Wright saivat tempauksistaan pelirangaistuksen, mutta Intonen selvisi kaukalossa kahden minuutin rangaistuksella. Tilannehuone ohjasi kuitenkin Lukko-hyökkääjän lyönnin kurinpidon tutkintaan.
2:12HPK:n Cameron Wrightin hermokontrolli petti ulosajon arvoisesti
Pelikieltojen pituus selviää lauantai-iltaan mennessä. Sen sijaan polvitaklauksesta pelirangaistuksen saaneen Ilves-puolustaja Simon Johanssonin tapaus ei edennyt kurinpidon tutkintaan.