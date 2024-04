SM-liigan seurapomolle kenkää

– Nyt oli varmasti oikea aika minun osaltani poistua. Tämä on ollut hieno, mutta myös kuluttava matka. Haluan kiittää koko seurayhteisöä näistä vuosista. Ässät jää sekä urheilullisesti että hallinnollisesti hyviin käsiin. Sami Hautamäki on hyvä seuraaja minulle, Mikael Lehtinen kommentoi Ässien tiedotteessa.

Uusi toimitusjohtaja Hautamäki toimi Ässien myyntipäällikkönä ja myyntijohtajana vuosina 2005–2016. Viime vuodet hän on työskennellyt yrittäjänä ja toimitusjohtajana digitaalisessa suunnittelutoimistossa sekä henkilöstöalalla.

– Päivitetyssä strategiassamme yksi olennainen kohta on yksi yhteinen Porin Ässät. Hallitus mietti, kuka olisi oikea henkilö kehittämään tätä yhteisöllisyyttä ja viemään Ässiä kokonaisuutena seuraavalle tasolle, kommentoi HC Ässät Pori Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Lehtinen .

– Hyvin nopeasti esiin nousi Sami Hautamäen nimi. Hän on erittäin arvostettu henkilö ja persoona seurayhteisössä, tietää mihin on tulossa ja on erittäin osaava ja motivoitunut tehtäviinsä.