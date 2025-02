Sarjakärki Lukolle jättimäinen menetys – tähtipuolustaja viikoiksi sivuun

Jääkiekon SM-liigaa johtavan Rauman Lukon tähtipuolustaja Eric Gelinas joutuu useammaksi viikoksi sairauslomalle.

Gelinas loukkantui keskiviikkona HIFK:ta vastaan pelatussa ottelussa, kun hän satutti jalkansa törmätässään HIFK:n Petrus Palmuun.

33-vuotias kanadalaispuolustaja jätti tilanteen jälkeen kaukalon todella tuskaisena.

Lukko tiedotti torstaina, että Gelinas joutuu viikoiksi sivuun vammansa vuoksi. Tarkkaa ennustetta Gelinasin toipumiselle ei ole, mutta Lukko uskoo Gelinasin palaavan kaukaloon vielä tällä kaudella.

Menetys on Lukolle valtava, sillä Gelinas on ollut joukkueen avainpelaajia. Hän on tehnyt 21 ottelussa komeat 17 pistettä.

Lukko johtaa SM-liigaa yhden pisteen erolla kaksi ottelua vähemmän pelanneeseen Ilvekseen.