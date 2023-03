SM-liigan puolivälierissä kaksi totaalista läpimarssia? Petteri Sihvonen: "Ihan kuin molemmat pelaisivat suurempi tähtäin silmissään"

– Ässät lähestyi avauspeliä niin, ettei Ilvestä vastaan saa tulla yhtään nukahdusta. Noh, niitä tuli. Nyt haaste on se, että Isomäessä pitää pelata rohkeasti ja kovalla energialla, mutta samaan aikaan Ilvestä ei saa päästää nopeisiin kääntöihin. Tuo on vaikea yhtälö. Jos sarjassa mennään 0–2-tilanteessa Nokia Arenalle, niin se alkaa olla Ässille aika tekemätön paikka. KooKoo taas oli jopa vielä kauempana kuin Ässät. Oliko takki tyhjä vai kunnioittivatko he liikaa Tapparaa? Joka tapauksessa rohkeus, uskallus ja ihan koko hyökkäyspeli jäi piippuun. Heidän pitää saada kotikaukalostaan voimaa. Nyt mitataan sitä, että mihin KooKoosta on, Sihvonen niputtaa.