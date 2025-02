SM-liigan mestarisuosikista häkellyttävä fakta pöytään – voiko näin aidosti menestyä?

Jääkiekon SM-liigassa runkosarja on kääntynyt jo loppusuoralle. Katseet alkavat kääntyä siihen, että kuka on keväällä vahvoilla ja kuka ei. MTV Urheilun liigastudiossa nostettiin esiin tärkeä osa-alue: erikoistilannepelaaminen. Siihen liittyy yllättäviä fakoja.

Hyökkäämällä voitetaan pelejä ja puolustamalla mestaruuksia. Tämä on vanha jääkiekon mantra. Kun puolustuspelaaminen on kunnossa ja kun ylivoima tuottaa tarvittavia osumia, on jo vahvoilla.

MTV Urheilun liigastudiossa pureuduttiin Ässiin, jonka ylivoimapelaaminen on parantunut merkittävällä tavalla kauden aikana. Ässät on ollut viime aikoina erittäin kuuma ylivoimajoukkue.

Miksi näin? Taustalta löytyy useita selittäviä tekijöitä.

Liigastudiossa perattiin myös isoa kuvaa eli sitä, millä joukkueilla erikoistilannepelaaminen on tällä hetkellä vahvoilla kantimilla ja kellä on vaikeaa.

SM-liigan sarjakärki Ilves nostaa päätään, kun kaikkien joukkueiden yli- ja alivoimaprosentit laitetaan yhteen. Ilves johti kyseistä tilastoa lauantain kierroksen alla.

Kärkijoukkoon nousee myös yllättävä nimi: TPS. Sen kohdalla yllätys rakentuu siitä, että TPS on itse sarjassa häntäpäässä.

Toinen iso yllätys liittyy Lukkoon, jota pidetään yhtenä SM-liigan kevään suurimpana mestarisuosikkina. Lukko ei ole kärkijoukossa kummallakaan sektorilla eli yli- tai alivoiman puolella.

Kysymys kuuluu: voiko keväällä menestyä, mikäli erikoistilanteet sakkaavat?

Tätä kysymystä pyöriteltiin liigastudiossa. Lisää aiheesta jutun yläreunan videolla.