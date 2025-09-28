SM-liigan kurinpito tutkii Kärppien Tommi Tikan taklauksen.
Tikka taklasi lauantain Tappara–Kärpät-ottelun avauserässä rumasti Tappara-puolustaja Joni Tuulolaa. Tikan niitti osui Tuulolaa selkäpuolelle ja tämä lensi naama edellä päin laitaa.
Tikalle tuomittiin tempusta 5+20 minuutin rangaistus. Lisää penalttia voi olla tulossa, sillä SM-liiga tiedotti lauantai-iltana, että Tikan tempaus etenee kurinpidon tutkittavaksi.
Voit katsoa taklauksen pääkuvan paikalla olevalta videolta.
Tappara voitti ottelun maalein 3–2 ja nousi sarjataulukossa kolmanneksi. Vain kaksi seitsemästä ottelustaan voittanut Kärpät on toiseksi viimeisenä. Takana on ainoastaan KalPalle jatkoajalla hävinnyt Ilves.