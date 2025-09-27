Ässien Johan Olofsson on saanut kahden ottelun pelikiellon Ilves–Ässät-ottelun taklauksestaan.

Olofsson taklasi ottelun toisen erän alussa Ilveksen Simon Johanssonia päähän saaden teostaan ottelussa 5+20 minuutin rangaistuksen. Johansson joutui jättämään ottelun kesken taklauksen jälkeen. Hän ei pelannut myöskään Ilveksen lauantain ottelussa KalPaa vastaan.

Tapauksen käsittelyynsä saanut SM-liigan kurinpitodelegaatio toteaa päätöksessään, että Olofssonin olkapää osuu taklaustilanteessa voimakkaasti Johanssonin päähän. Pelaajien välillä ei ole juurikaan muuta kontaktia.

Kurinpitäjä katsoo, että Olofsson kohdistaa tilanteessa taklauksensa kiekottomaan vastustajaan. Taklaus osuu Johanssonia vain päähän, ja kurinpitäjä toteaa, että taklauksella on piittaamattomalla tavalla vaarannettu vastustajan pelaajaa.

Saamastaan kahden ottelun pelikiellosta Olofsson kärsi ensimmäisen ottelun lauantaina Ässät-JYP-ottelussa.