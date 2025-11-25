JYP ja hyökkääjä Teemu Väyrynen lähtevät eri teille.
Täksi kaudeksi seuraan siirtyneen Väyrysen sopimus on purettu. Aloite tähän tuli JYPin mukaan pelaajalta.
– Nautin ajastani Jyväskylässä ja oli etuoikeus pelata JYP-logolle. Hippoksella on nyt hyvä meininki päällä, joten pitäkää siitä kiinni. Tsemppiä jatkoon koko JYP-perheelle, Väyrynen kommentoi tiedotteessa.
28-vuotias kiekkoilija pelasi alkukaudella 21 ottelua ja keräsi vaatimattomat 2+2=4 pistettä. Väyrynen sai peliaikaa keskiarvolta 10 minuuttia per ottelu.
Ruotsalaismedioissa on huhuiltu Väyrysen seuraavaksi osoitteeksi Allsvenskan-seura Södertäljeä. Asiaan ei ole kuitenkaan saatu vielä vahvistusta.
Väyrynen on pelannut pisteiden valossa uransa parasta kiekkoa juurikin Ruotsin kakkostasolla. Kausilla 2023–2025 hänen seuransa oli Kalmar HC, jossa pongoja syntyi yhdellä sesongilla parhaimmillaan 11+36=47.
Väyrynen on Joensuun Kiekko-Poikien kasvatti. Hän on pelannut SM-liigassa aiemmin Bluesissa, TPS:ssä, HIFK:ssa, Ilveksessä ja Sportissa.
Ilman Väyrysen palveluksia jatkava JYP on liitänyt alkukaudella. Se on SM-liigan runkosarjassa toisena Ässien perässä, mutta pistekeskiarvolla mitattuna Petri Matikaisen käskemä jyväskyläläisseura on sarjan ykkönen.