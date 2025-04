Kärpille paha menetys – tähtihyökkääjä käytti ulkomaan optionsa

SM-liigaseura Oulun Kärpät kokee pahan menetyksen.

Kärpät tiedotti perjantaina, että hyökkääjä Teemu Turunen on käyttänyt hänen sopimukseensa sisältyneen ulkomaan option. Turunen jättää täten Kärpät kolmen Oulussa vietetyn kauden jälkeen.

Turunen, 29, takoi kovaa jälkeä erityisesti toissa kaudella, kun hän voitti Liigan maalikuninkuuden Kärppien nutussa (60 runkosarjaottelua tehoin 30+27=57).

Hän oli tällä kaudella tovin ajan sivussa loukkaantumisen takia. Turunen ehti pelata runkosarjassa 41 ottelua, joissa hän iski pisteet 17+26=43.

– Teemu on huippupelaaja, jonka lähdön myötä meidän tehtäväksemme valmennuksen kanssa jää miettiä, miten tämä kyseinen paikka täytetään. Kärpillä on edelleen hyvä tilanne ensi kauden suhteen, ja meillä on vielä hyvin aikaa miettiä ja etsiä puuttuvia palasia, kommentoi Kärppien tuore urheilujohtaja Kimmo Kapanen.

Turunen nappasi Kärppien kanssa pronssia viime keväänä. Liigassa Turunen on voittanut kertaalleen Suomen mestaruuden. Tämä tapahtui keväällä 2019 HPK:n nutussa.