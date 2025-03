SM-liigan jättisuosikki hämmentää Tampereella – Tappara-kapteenilta raaka heitto

Kun uusi kausi käynnistyi SM-liigassa, Tappara oli selkeä mestarisuosikki. Sen peli on kuitenkin ailahdellut karulla tavalla ja se taas on hämmentänyt Tampereella asti.

Vielä syksyllä Tappara väläytteli osaamisellaan. Kirvesrintojen tekeminen näytti varsin lupaavalta. Talvella meno kuitenkin muuttui.

Tapparan ylle nousi tummia pilviä.

– On ollut vaikeaa… varsinkin henkilökohtaisesti. Joukkue on hävinnyt ja itselläkään peli ei ole kulkenut niin hyvin, Tapparan avainhyökkääjä Petteri Puhakka myöntää MTV Urheilulle.

Kun Tapparan kapteenilta Otto Rauhalalta kysytään siitä, minkälaisia keinoja solmujen aukaisemiseen on käytetty, Rauhala täräyttää suorat sanat pöytään.

– Vähän kaikennäköistä, keppiä ja porkkanaa. Monen monta palaveria on käyty ja asioita on tarkisteltu eri näkökulmista katsottuna. Emme ole saaneet niistä asioista kiinni, mistä olemme puhuneet. Monesti on ollut kahden kerroksen väkeä peleissä, Rauhala myöntää raa’asti.

Tampereella Tapparan fanit ovat tottuneet menestykseen. Nykymeno on hämmentänyt kannattajia.

