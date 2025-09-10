Jyväskylän JYP aloitti SM-liigakautensa voitokkaasti, kun Tampereen Ilves kaatui maalein 4–3 kotikaukalossa.

Olympiavoittaja ja maailmanmestari Sami Vatanen pelasi ensimmäisen pelinsä JYP-paidassa yli vuosikymmeneen ja teki paluunsa upeasti. Vatanen viimeisteli kotijoukkueen 4–3-voittomaalin kolmannen erän lopussa.

– Ikimuistoinen päivä oli. Pääsin taas pelaamaan JYP-paitaan, ja saatiin vielä iso voitto. Fanit ottivat hienosti vastaan. Oli upeaa katsoa video ennen peliä, Vatanen hehkutti MTV Urheilulle.

– Vauhtia on paljon ja kovia kamppailuja. Koko ajan on oltava valmis. Toisessa erässä olimme vähän vaikeuksissa, mutta otettiin hyvä askel eteenpäin viimeisessä. Pitää vaan jatkaa työntekoa.

JYP-puolustuksessa myös Eetu Peltola oli iskussa takoen tehot 1+1. Ilveksen tehomies oli puolestaan Matic Török pistein 1+2. Lukas Jasek säesti pistein 1+1.

Ilves oli ottelussa moneen kertaan vahvempi, mutta JYP-puolustus piti pintansa. JYP taas käytti tilanteet paremmin hyväkseen.