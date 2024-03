Mikael Granlundilta painava puheenvuoro SM-liigasta – NHL-pelaajilla "suuri huoli"

– Meillä on suuri huoli, miltä suomalainen jääkiekko näyttää nyt ja tulee tulevaisuudessa näyttämään. Näemme tärkeänä, että Liiga saadaan urheilullisesti auki mahdollisimman nopeasti. Liigaan nouseminen pitää olla aidosti mahdollista, eikä sisällä kohtuuttomia useiden miljoonien kynnysrahoja, Granlund sanoo.

– Pelaajat kokevat, että kilpailu kuuluu urheiluun. NHL:ssä on erilainen järjestelmä, mutta kilpailu on monilla tavoin silti erittäin kovaa. Nyt Liigasta ja Mestiksestä selvästi puuttuu kova kilpailu. Avoimet sarjat lisäävät kilpailua ja samalla nähdään, mitkä seurat haluavat tehdä asioita paremmin ja pystyvät uusiutumaan. Kun voittaminen on keskiössä, niin kovempi kilpailu kehittää kaikkia, Granlund sanoo.