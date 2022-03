SM-liigan hallitseva mestari koki karmivan koronakurimuksen – päävalmentaja Marko Virtanen: "Tuntui, ettei uskalla hallille mennä"

Lukko oli viime kauden ylivoimainen ykkösjoukkue. Sen riveissä viiletti tähtipelaajia kuten Robin Press, Daniel Audette ja Eetu Koivistoinen.

Kato oli kova, kun tuoreita mestareita alkoi siirtyä muualle. Samaan aikaan mestarivalmentaja Pekka Virta siirtyi Lappeenrantaan ja hänen tilalleen saapui Marko Virtanen.

Kun aikakelloa kelaa tähän päivään, Virtanen ei voi kuin ihmetellä.

– On ollut kyllä äärimmäisen raskas ja monivaiheinen kausi. On sattunut ja tapahtunut. Ennen kaikkea on ollut sellaisia asioita, joihin ei ole voinut itse vaikuttaa, Virtanen miettii MTV Urheilulle.

Hirveällä tahdilla

Kauden alkuvaiheilla Lukko käynnisteli vielä uutta projektiaan. Raumalle oli saapunut nippu uusia pelaajia kuten Scott Pooley, Matthew Abt ja Michael Haga. Mestaruusjoukkueen rungosta oli vielä palasia jäljellä. Vili Saarijärvi, Lassi Lehtinen ja Anrei Hakulinen olivat uuden joukkueen ehdottomia suunnannäyttäjiä.

Sitten alkoivat käänteet.

– Ennen koronaa meillä oli erittäin hyvä jakso meneillään. Sitten tuli korona ja kovat haasteet. Sen jälkeen olemme olleet ihan tolkuttoman pelitahdin keskellä. Emme ole päässeet oikein missään vaiheessa harjoittelemaan. On ollut seitsemän päivän pätkiä, missä on pelattu viisi peliä. Ei siinä sitten joukkueharjoituksia vedetä, päävalmentaja Virtanen kertaa.

Konkretia oli karu. Lukko joutui vetämään pelejä vajaalla kokoonpanolla. Jalkeilla oli nippu A-junioreita, joista moni debytoi liigakaukaloissa.

– Siellä oli yhdeksää tai kymmentä vakiokokoonpanon ukkoa poissa kokoonpanosta. Alkoi tuntua siltä, että ei oikein enää hallille uskalla mennä, kun ei tiedä, että mikä tilanne on nyt, Virtanen muistelee vakavana pahimpia hetkiä.

– Yhdessäkin vaiheessa oli niin, että tulevaa peliä ei missään nimessä peruttu, vaikka oli vaikka kuinka paljon poissaoloja. Perumiset ovat kuitenkin taloudellisesti niin isoja asioita kaikille. Ei auttanut kuin raapia kasaan ne, mitä saadaan, Virtanen jatkaa.

Poissaolot näkyivät tuloksessa. Lukko tipahti pahimmillaan jo alemman pudotuspeliviivan tuntumaan. Jopa sen pudotuspelipaikka oli hetken vaarassa.

Kaikki auki

Kaiken keskellä puhuttiin ihmisten terveydestä.

– Ei meillä valmentaja päätä, että koska pelaaja pelaa. Se on lääkäri ja yksilö, joka sen päättää. Meillä on niin kovia esimerkkejä toisista seuroista. Vaikka siellä on tehty kaikki sen eteen, ettei tule mitään, niin siellä on ollut sydänlihastulehdusta sun muuta. Puhutaan siitä, että jopa koko ura voi olla ohi.

– Ei tämä jääkiekko sen arvoista kuitenkaan ole, Virtanen muistuttaa.

Lukon ensimmäinen iso kohtalonhetki on tiistaina, kun se matkustaa Jukureiden luokse Mikkeliin. Voitolla se voi yltää kuuden parhaan joukkoon. Tappiolla sen kausi jatkuu pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella.

– Meillä on pakkovoiton paikka. Voi olla, että mennään kuuden joukkoon, tai voi olla, että jäädään ensimmäiselle kierrokselle. Sitten on yksi välipäivä ja pelataan. Ja heti perään toinen peli. Ei tiedetä, että missä silloin pelataan. Voi olla, että joudutaan lentämään jostain Ouluun. Kaikki on auki. Ja sitten tulee taas viiteen päivään neljä peliä.