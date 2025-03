SM-liigan ennätysmies on yhä huipulla 37-vuotiaana – lataa aiheesta napakasti: "P***apuhetta"

Helsingin IFK:n maalivahti Niko Hovinen, tänään 37, teki vastaikää uuden SM-liigaennätyksen, kun hän oli mukana uransa 671. runkosarjaottelussa. Hänellä on nyt eniten puettuja otteluita SM-liigamaalivahtien joukosta. Hovisen uran varrelle on mahtunut hyvinkin vaikeita ajanjaksoja, joista hän on puhunut avoimesti julkisuudessa.

Hovinen myönsi muutama vuosi takaperin, että hän kärsi pahasta päihderiippuvuudesta. Hän tuli asian kanssa julkisuuteen, koska hän halusi auttaa muita.

Vaikka useaan kertaan on ehtinyt näyttää siltä, että Hovisen ura on katkolla, hän painaa yhä huipulla – 37-vuotiaana.

– Mun mentaliteetti on se, että yritän kehittyä joka päivä. Se saattaa kuulostaa tosi kliseiseltä ja tyhmältä, mutta niin se vain oikeasti on. Silloin nuorempana kuuli vanhojen ukkojen sanovan, että ei vanha koira opi uusia temppuja. Mun mielestä se on ihan paskapuhetta, Hovinen täräyttää.

Hovisen uran varrella entinen NHL-vahti Pasi Nurminen on näyttänyt varsin suurta roolia. Nurminen oli se, joka bongasi pääkaupunkiseudulla vähäiselle vastuulle jääneen nuoren veskarin ja tarjosi hänelle saumaa Lahdessa.

Nurminen kertoo jutun yläreunan videolla syyn sille, miten Hovisesta on tullut SM-liigan ennätysmaalivahti.