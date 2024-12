Entinen huippumaalivahti Pasi Nurminen ei ole lainkaan huolissaan Suomen maalivahtituotannosta.

Hyvä maalivahtipeli on ollut jo vuosikymmeniä Suomen vahvuus kotimaisissa ja kansainvälisissäkin kiekkokaukaloissa. Suomi on pystynyt vuosien varrella tuottamaan lukuisia tähtivahteja aivan maailman kirkkaimmalle huipulle asti.

Viime vuosina keskustelu suomalaisen maalivahtituotannon tilasta on kiihtynyt entisestään. NHL:n pitkäaikaiset tähtivahdit Tuukka Rask ja Pekka Rinne lopettivat omat uransa, mikä teki loven Suomen NHL-huippuvahtien määrään.

Myös SM-liigan kasvanut ulkomaalaisvahtien määrä on nostanut esiin kysymyksen siitä, että onko suomalainen maalivahtituotanto hyytynyt.

Maalivahtilegenda Pasi Nurmisella on asiaan selkeä mielipide.

– Suomalaiset liigamaalivahdit voivat olla tosi tyytyväisiä siitä, että historia jatkaa toistamistaan. Suomalaisessa keskustelukulttuurissa nousee aika ajoin esiin asia, että Suomesta ei enää tule enää huippumaalivahteja. Suomalaiset nykyiset ja tulevat maalivahdit tietävät, että niitä tulee. Näin se on. Voidaan lopettaa keskustelu asiasta, Nurminen paaluttaa Hockey Night: Tien päällä -ohjelmassa.

SM-liigassa, NHL:ssä ja Ruotsissa uransa aikana pelannut Fredrik Norrena toivoo, että SM-liigassa olisi jatkossakin riittävästi suomalaisia esikuvia nuorille maalivahdeille.

– Jos mietin omia esikuviani, niin siellä on Tammen Jukka, Myllyksen Jarmo ja Takon Kari. He ovat innostaneet meitä. Ylösen Urpo ja Valtosen Jormat ovat tehneet saman vaikutuksen heihin. Tätä pitää vaalia ja huolehtia, että SM-liigassa on riittävästi kotimaisia nuoria maalivahteja, joille annetaan mahdollisuus pärjätä, Norrena toteaa Hockey Night – Tien päällä -ohjelmassa.

Millaisia tähtimaalivahteja SM-liigassa on vuosien varrella nähty? Katso insertti kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.