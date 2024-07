SM-liigajoukkue täräytti kolme hankintaa – mukana ryöstö kilpailijalta

Vaasalaisten kolmas hankinta on 17-vuotias sveitsiläinen keskushyökkääjä Paul Mottard. Mottardin sopimus on 2+1-vuotinen. Lupaava kiekkoilija on pelannut viime vuodet Sveitsin liigan Biel-Bennen junioreissa. Hän on ollut Sveitsin juniorimaajoukkueiden vakiokasvo.