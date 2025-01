Pahasti kyntävä Tappara jälleen pelaajakaupoilla

Tappara vahvistuu ruotsalaispuolustaja Jonathan Anderssonilla.

Vaikeita aikoja jääkiekon SM-liigassa viettävä Tappara vahvistaa puolustustaan. Tamperelaisseura on solminut kevääseen 2026 saakka kestävän pelaajasopimuksen ruotsalaispuolustaja Jonathan Anderssonin kanssa. Anderssoon siirtyy Tapparaan SHL-seura Färjestadista.

Andersson ehti pelata kuluvalla kaudella Färjestadissa 21 ottelussa, joissa keräsi neljä syöttöpistettä. Pelaaja ja seura purkivat sopimuksensa keskiviikkona.

Kaikkiaan 31-vuotias Andersson on pelannut SHL:ssä kymmenen kauden aikana 440 ottelua tehoin 24+86.

– Andersson on hyvin liikkuva monipuolinen yleispuolustaja, joka tuo leveyttä takalinjoillemme. Mies omaa kymmenen kauden SHL-kokemuksen ja on kiekkoillut viimeiset vuodet Ruotsin kärkiseuroissa. Tapparaan mies liittyy erittäin motivoituneena, Tapparan urheilupäällikkö Antti Tuomenoksa sanoo seuran tiedotteessa.

Poissaolomurheista kärsinyt Tappara on hankkinut tukun pelaajia kesken kuluvan kauden. Aiemmin Tapparaan ovat kauden alettua liittyneet puolustaja Andrej Sustr sekä hyökkääjät John Quenneville, Mario Kempe ja Jonas Engström, joka ehti jo myös poistua joukkueesta koeajan puitteissa. Engström solmi sittemmin sopimuksen Jokereiden kanssa. Marras–joulukuussa Tapparassa piipahti pätkäsopimuksella myös puolustaja Teemu Suhonen.

Tappara on ajautunut viime aikoina jyrkkään luisuun SM-liigassa. Joukkue on hävinnyt viisi viimeisintä otteluaan. Kymmenestä viime ottelustaan joukkue on voittanut kolme. Samalla Tappara on valahtanut sarjataulukossa sijalle seitsemän.