Tuttu nimi palaa SM-liigaan – Tappara kaappasi MM-kisanimen

Porin Ässät ja Tampereen Tappara ilmoittavat pelaajahankinnoista.

Ässät on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen unkarilaishyökkääjä Balazs Sebokin kanssa. 30-vuotias pelaaja on tuttu SM-liigasta. Hän on edustanut Suomessa aiemmin KalPaa ja Ilvestä yhteensä 390 ottelun verran.

Unkarilainen pelasi edelliskaudella Saksassa ja päättyneen sesongin ICEHL-liigassa.

Sebok muutti aikanaan 15-vuotiaana Suomeen. Hän pelasi juniorivuotensa Oulun Kärpissä. Sebokin tehopisteissä mitattuna paras liigakausi osui kohdilleen 2019–2020, kun KalPassa syntyi 41 pistettä.

Tapparaan maajoukkuemies

Tapparan horjahtanut dynastia on kiinnittänyt Tanskan maajoukkuehyökkääjän Joachim Blinchfieldin ensi kautta koskevalla sopimuksella.

26-vuotias Blinchfield pelasi tällä kaudella SHL:ää Växjössä ja Röglessä yhteensä 51 ottelua pistein 15+10=25.

Hyökkääjä on päässyt kokeilemaan urallaan myös NHL:ssä. Hän on pelannut San Jose Sharksissa kahdeksan ottelua vuosina 2019–21.

Blinchfield on mukana Tanskan joukkueessa alkavissa MM-kisoissa.