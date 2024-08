Jalkapalloseikkailu toi Ilvekselle hirmuiset tappiot

Ilves-Hockey Oy osallistui tilikauden aikana Ilves Edustus Oy:n osakeantiin ja siitä tuli yhtiön pääomistaja. Uuden Tammelan stadionin operaattorina toimiva Ilves Stadion Oy on sataprosenttisesti Ilves Edustuksen omistuksessa.

Ilveksen jalkapallotoimintaa pyörittävä Ilves Edusts tiedottaa poikkeuksellisen 17 kuukauden tilikautensa liikevaihdon olleen 1,9 miljoonaa euroa. Tappiota tuli 1,3 miljoonaa. Ilves-Hockeyn tilinpäätöksessä jalkapalloliiketoiminta on huomioitu kahdeksan kuukauden osalta, sillä konsernisuhde syntyi vasta viime vuoden elokuun lopussa.

Tiedotteessa todetaan, että "yhtiöiden liiketoiminta on muuttunut oleellisesti kuluvan kalenterivuoden aikana, kun Tammelan Stadion on valmistunut ja urheilu- ja tapahtumaliiketoimintaa on päästy harjoittamaan uudessa toimintaympäristössä".