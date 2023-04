SM-liigajätti Ilves on käsittämättömässä tilanteessa – Petteri Sihvonen ripittää Antti Pennasta: "Maine sulaa silmissä"

Ilves hävisi tiistain viidennen välieräottelun Pelicansille 0–2. Tämän myötä Pelicans voi varmistaa finaalipaikan tänään Lahdessa, kun ohjelmassa on sarjan kuudes kohtaaminen.

Pelicans on jatkanut yllätysten tehtailua myös kevään mittelöissä. Se kaatoi kiivaassa puolivälieräsarjassa KalPan voitoin 4–3. Tämän jälkeen Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä sanoi paljon kuvaavat sanat.

– En usko, että enää ihan hirveästi kovempaa joukkuetta löytyy. Sarjan vaade oli niin kova, Niemelä totesi MTV Urheilulle.

Pelicans-luotsi viittasi tilan ja ajan puutteeseen.

Ironista kyllä, Pelicans on päässyt jopa helpommalla välierissä Ilvestä vastaan.

– Ilves aiheuttaa ajoittain ahdinkoa, mutta isossa kuvassa Ilveksen viisikko on edelleen ihan pirin parin pitkin kaukaloa. Monissa kohdissa Ilveksen pelaajat eivät edes mahdu samaan televisiokuvaan. Jos kärjistää, niin tämä on ollut sellainen sarja, missä Pelicansin avainpuolustaja Teemu Eronen on voinut jopa toipua aiemmista vammoista. Pelicansin ja KalPan sarjassa mentiin koko ajan niin, että kymmenen pelaajaa olivat ihan sumpussa. Se valmisti Pelicansia tulevaan. Nyt heillä on aikaa. Pelicans ei pystynyt kiekottelemaan kertaakaan Niiralan montussa niin, kuten he ovat nyt tehneet Nokia Arenalla. He ovat pitäneet Ilvestä ihan pilkkanaan. Tommi Niemelä on vienyt 5–1-lukemin Antti Pennasta pelitapapuolella. Pennasen maine sulaa nyt silmissä, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen murahtaa.

Ilveksen päävalmentaja Pennanen puhui tiistain tappion jälkeen siitä, miten Ilves ampui 60 kertaa. Todellisuudessa Pelicans ei ollut edes pulassa.

– Ilves ampuu holtittomasti ja huonoista paikoista. Pelicansin on helppo puolustaa tuo pois. Kiekko pomppii kuitenkin lopulta heille, minkä jälkeen he pääsevät kiekottelemaan ja luomaan omaa peliä. Ei Ilveksellä ollut kuin maksimissaan 5–6 A-luokan tekopaikkaa, Sihvonen laskeskelee.

Kuin haavan lehti

Ilves ei saanut tiistaina kunnolla kiriä käyntiin. Paras sauma tuli, kun se pääsi kahden miehen ylivoimalle. Lopputuloksena oli sarja heikkoja ratkaisuja.

– Kun he lähtivät kolmannessa erässä taka-ajoon, Ilveksen pelaajat olivat kuin pelokkaita haavan lehtiä. Muistan hyvin, kun Henrik Haapala sanoi jossain haastattelussa, että ”ihan pelottaa, mitä hän sanoo”. Tällä hän viittasi Ilveksen päävalmentajaan Pennaseen. Nyt Ilveksen pelaajat on käsketty pelaamaan pystyyn. Jatkuvalla syötöllä ja niin nopeasti kuin vain pystyy. Onhan tuo esimerkiksi Petri Kontiolalle ihan sietämätön paikka, kun Ilveksellä ei ole sentteripeliä käytännössä lainkaan. Kyllä hän varmaan kiroaa sitä, ettei hän saa vetää viimeistä kauttaan Tapparassa, Sihvonen pohtii.

Miksi Ilves pelaa koko ajan pystyyn?

– Tuo kaava toimi ajoittain runkosarjassa ja Pennanen haksahti siihen. Tuo on ihan jästipäisen ideologinen valinta. Hän on ihan periaatteeltaan vastarannan kiiskin asemassa. Pennanen on puhunut siitä, miten tämä sarja on sitä, että yhden tai kahden pelaajan pitää pystyä pysymään kiekossa ja heidän pitää voittaa aikaa. Pelicans tietää tämän ja he voivat merkata irralleen säntäilevät Ilveksen pelaajat, Sihvonen perkaa.

Mitä Pennanen hakee tällä pelitapavalinnalla?

– Tuo saattaa toimia niillä hetkillä, kun Ilves saa nopean riiston ja toinen pakki lähtee tukemaan hyökkäystä. Pelicans vain ei anna tuollaisia paikkoja, ja heillä on aina kolmas hyökkääjä pelin alla. Ilves van yrittää rummuttaa rummuttamisen pariin. Pennanen on varmaan laskenut, että kun rummutetaan kymmenen kertaa, niin sieltä tulee yksi hetki, kun vastustaja vähän nukahtaa. He ikään kuin uhraavat hyökkäyksiä pelaamalla tyhmästi, kun he yrittävät hakea tuota efektiä. Pennanen luottaa selkeästi siihen, että Ilves saisi riistoja, minkä jälkeen heillä pitäisi olla riittävästi viimeistelytaitoa tai sitä, että he pystyvät hankkimaan sitten jäähyjä. Kun tuo tapa ei tuota tulosta, niin se kääntyy helposti psyykkiselle puolelle. Tulee ikään kuin tunne siitä, että mitään ei ole tehtävissä. Se taas on iso ongelma. Kun itseluottamus laskee, kukaan ei enää voita kamppailuja, Sihvonen käy läpi.

Pennanen juhli HPK:n kanssa mestaruutta keväällä 2019. Tuolloin HPK hurmasi niin sanotulla kolmiopelillä, mitä se pyöritti syvällä hyökkäysalueella.

– HPK kiekotteli silloin huomattavasti enemmän mitä Ilves tekee nyt ja he hyökkäsivät rintamana. Tämä Ilveksen versio on ihan ääritulkintaa siihen nähden. Pitää muistaa, että muut joukkueet ovat kehittyneet tuon jälkeen. SM-liigassa on paljon erittäin fiksuja valmentajia. Jos katsoo Ilveksen pettyneitä faneja, niin en tiedä, että oliko tämä se paikka, mihin piti laittaa tuollainen kokeilulaboratorio rullaamaan. Ei ainakaan saisi olla. Voihan mestaruus toki tulla tällä kaavalla, mutta tuntuu siltä, että strategia on aivan väärä. En tiedä, että onko tämä enää esimerkiksi urheilujohtajan Timo Koskelan näpeissä, Sihvonen pohtii.

Pahaa tekee

Nyt kysymys kuuluu, että yrittääkö Ilves muuttaa pelaamistaan vahvemman kiekkokontrollin suuntaan.

Sihvosen mukaan tilanne on omalla tavallaan aivan käsittämätön.

– Ilves ei voi nojata siihen, että he voisivat nostaa riskitasoa, kun he hyökkäävät jo nyt pelistä toiseen 60 kertaa riskillä. Jos he eivät voi luottaa itseensä, niin mihin sitten? Jos he pelaavat träppiä ja harjaavat viivelähtöjä, niin sekään ei välttämättä auta, koska Pelicans voi hyvällä rakenteella antaa entistä enemmän prässiä, Sihvonen käy läpi, hämmästellen perään:

– Onhan tämä aikamoista, että Pennasen hajanainen viisikko pelaa Niemelän tiivistä viisikkoa vastaan. Puhutaan kuitenkin Pennasesta, jota pidettiin Meidän pelin visionäärinä. Nyt hänen allaan peli ei ole kehittynyt millään tavalla.

Samaan aikaan muistikuvissa on se, miten Ilves vaihtoi valmentajaa, kun se johti Liigan runkosarjaa. Tämä tapahtui, kun Jouko Myrrä sai potkut ja Antti Pennanen hyppäsi penkin taakse.